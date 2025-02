Su iniziativa dei Lions Club “Campobello due Rose”, il Comune aderisce alla campagna “M’illumino di meno””, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un’iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti. “”M’illumino di Meno”” si celebra Oggi (16 Febbraio) ed il motto quest’anno è: “” Va di m oda””. Come segno di adesione all’iniziativa, dalle ore 18 alle ore 20, sarà spenta l’illuminazione in Piazza Aldo Moro.

Giovanni Blanda