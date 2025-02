Nei giorni scorsi il parroco della Chiesa Madre di Comitini, don Angelo Burgio, aveva lamentato il caro bollette per il consumo di energia elettrica del luogo di culto. Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, ha deciso, a proprie spese, di provvedere all’efficientamento energetico della Chiesa in modo da contenere i consumi. “Mi sono sentito in dovere di intervenire – dice il primo cittadino comitinese – Penso che il caro bollette sia un problema di tante famiglie. Noi, come amministrazione comunale, fin dal mio insediamento, insieme agli uffici comunali, abbiamo lavorato sodo per l’efficientamento energetico e i risultati sono già abbastanza evidenti. Stiamo proseguendo su questa strada e l’essere entrati a far parte della comunità energetica rappresenta un primo grande risultato”.