Tragedia a Bagheria. Un uomo – Salvatore Maggiore – e’ morto in seguito all’aggressione di cani in contrada Malfitano, a Bagheria. Lo riferisce il Comune del grosso centro del Palermitano. E’ accaduto intorno alle 13 e la vittima sarebbe un vicino del proprietario dei cani. L’uomo attaccato mortalmente dai cani aveva 84 anni. Gli animali che lo hanno aggredito erano due, un maschio e una femmina di razza Corso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e, a supporto, una pattuglia della polizia municipale. Intervenuta anche un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di soccorso e’ stato vano. Il magistrato e’ stato allertato e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilita’. Il proprietario dei cani che lo hanno aggredito potrebbe essere un uomo di 48 anni. Al momento ci sono i veterinari dell’Asp e gli agenti di polizia e della polizia municipale che stanno accertando se gli animali fossero microchippati.

“L’amministrazione comunale di Santa Flavia si stringe al dolore della consigliera Adelaide Maggiore per la perdita del padre. Al momento non sappiamo cosa sia successo. Aspettiamo il lavoro degli inquirenti. Al momento stanno indagando e non ci è stato detto nulla. I figli sono accorsi qui perché il padre non rispondeva al telefono e hanno fatto questa macabra scoperta”. Lo dice Vincenzo Cannella assessore Comunale di Santa Flavia .