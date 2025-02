Nuovi furti di contatori dell’acqua nel Palermitano. Stavolta i ladri sono entrati in azione in via Magellano a Carini portando via alcuni strumenti di misurazione e creando disagi ai residenti dei condomini e lo spreco di tanta acqua.

Sono intervenuti i tecnici dell’Amap che hanno sistemato gli impianti e ripristinato l’erogazione dell’acqua.

Le indagini sui furti sono condotte dai carabinieri.

Rubati contatori d’acqua in via Acqua dei Corsari

Rubati diversi contatori dell’acqua in via Messina Marine a Palermo. Gravi i disagi per i residenti rimasti senz’acqua. I misuratori dell’acqua sono stati rubati nel quartiere Acqua dei Corsari danneggiando diverse famiglie della zona.

I ladri hanno forzato gli armadietti in cui erano collocati i contatori, provocando la fuoriuscita di una grande quantità di acqua che si è riversata lungo la strada. La perdita ha generato non solo uno spreco d’acqua significativo.

Disagi anche alla circolazione. Sono intervenuti i tecnici dell’Amap che hanno installato nuovi contatori e ripristinato l’erogazione idrica nelle abitazioni. Per i residenti i continui furti si verificano per l’assenza di illuminazione pubblica che consente ai ladri di agire indisturbati senza essere visti.

“Facciamo numerose segnalazioni per i disagi in zona – dicono – Ma ogni richiesta anche la più semplice viene ignorata”.