Si è concluso un intervento dei militari della Stazione Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (CT), volto alla ricerca e al soccorso di un escursionista rimasto coinvolto in un incidente sul versante Sud Ovest dell’Etna.

In particolare, alle ore 23:50 circa di ieri, la Sala Operativa del N.U.E. 118 comunicava alla Stazione S.A.G.F. di Nicolosi che in località Monte Denza, nel Comune di Biancavilla (CT), un escursionista aveva richiesto l’intervento a causa di un infortunio alla caviglia che non gli permetteva più di proseguire la marcia.

Il personale specializzato del S.A.G.F., in coordinamento con i volontari del CNSAS e con il servizio sanitario 118, individuata l’area di intervento, si è recato sul luogo con i mezzi di reparto portando al seguito la motoslitta in dotazione, capace di muoversi su neve e ghiaccio.

Raggiunto l’ingresso del Demanio denominato “Milia-Filiciusa”, i tecnici specializzati del Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle hanno proseguito con il mezzo speciale, stante l’abbondante presenza di neve. In meno di mezz’ora i militari hanno raggiunto il malcapitato, che presentava alcuni principi di ipotermia e lamentava un forte dolore alla caviglia destra. Prestate le prime cure del caso, i soccorritori hanno posizionato l’infortunato sulla barella speciale per il trasporto a mezzo motoslitta.

In breve si sono portati presso il cancello della pista Altomontana “Filiciusa-Milia” dove il soggetto è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti in ambulanza, che hanno provveduto successivamente a condurlo al nosocomio di competenza territoriale. Nell’area dove si è verificato l’incidente lo spettacolo offerto dal magma e dal ghiaccio sta attirando molti curiosi, il fronte lavico proveniente dalla bocca effusiva tra il cratere di Sud-Est e la Bocca Nuova ha superato la pista Altomontana e tagliato di netto la strada, inoltre, la presenza di neve e ghiaccio e gli improvvisi cambiamenti meteorologici rendono particolarmente rischiosa la frequentazione di questi luoghi. Si raccomanda pertanto di mantenere una distanza di almeno 300mt dalla zona della colata lavica evitando di esporsi a inutili rischi.

La Guardia di Finanza è sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata ad intervenire, anche grazie al supporto tecnico del personale del S.A.G.F.