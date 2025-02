Altra Giornata della donazione di sangue, a Campobello di Licata: venerdì 21 febbraio, presso la sede dell’ Avis, in via Nicotera, nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe. In precedenza raccolte 13 donazioni e una pre-donazione. Iniziativa sempre dell’Avis – Associazione volontari italiani del sangue. Nel mese di marzo sono programmate tre giornate di raccolta di sangue.

Giovanni Blanda