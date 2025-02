Camastra, 1625 – 2025 dopo 400 si trasforma in un palcoscenico per la creatività. L’Arte come Motore di Cambiamento non solo abbellisce, ma eleva l’intera comunità. I mosaici portano una nuova vita nel borgo, trasformando spazi pubblici in gallerie a cielo aperto. Le opere di Vincenzo Greco non sono semplicemente mosaici; sono paesaggi emozionali, dove ogni tessera è un frammento di vita.

L’evento di inaugurazione si inserisce in un contesto di grande festa per la comunità. In concomitanza con la presentazione ufficiale delle opere, il paese sarà animato da una sfilata di auto e moto d’epoca, con il Club Antiche Passioni di Canicattì e Vespa Club Canicattì Vespatizzati. Un’occasione per celebrare la bellezza del passato e il fascino intramontabile dei motori d’epoca, che sfileranno tra le vie del borgo in un tripudio di colori e nostalgia.

Ma l’iniziativa non si limita solo all’aspetto artistico e culturale. Nel corso dell’evento verrà anche consegnato il ricavato raccolto tramite i “Salvadanai della Solidarietà” alla presidente della Nyumba Yetu Onlus, Lina Russo. Un gesto che testimonia l’impegno della comunità di Camastra nel sostenere cause benefiche e nel contribuire concretamente a progetti di solidarietà.