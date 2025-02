Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle

commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma

3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18:00 di lunedì 24 febbraio 2025 in prima convocazione e

all’occorrenza alle ore 19,00 in seconda convocazione. Pertanto, si invita la S.V., nella qualità, a partecipare alla

seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;

3. INTERROGAZIONI;

4. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “INTESTAZIONE DI

UNA VIA O PIAZZA ALL’ING. LUIGI PORTALONE”, pervenuta giusta nota prot. n. 2170 del

16/01/2025, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI: C. RESTIVO, C. ONOLFO, G. DI FAZIO, G. CILIA, D.

FICARRA, F. MANNA, D. LICATA, G. ALAIMO E L. MARCHESE RAGONA;

5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO

DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL’AGENZIA DELLE

ENTRATE-RISCOSSIONE”, pervenuta giusta nota prot. n. 44981 del 12/11/2024, PRESENTATA

DALL’ASSESSORE DOTT.SSA P. BENNICI;

6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI SENSI DELL’ART. 58

DELLA LEGGE N. 133/2008 – TRIENNIO 2022/2024”, pervenuta giusta nota prot. n. 5836 del 10/02/2025,

PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. ANTONIO LA VECCHIA;

7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI SENSI DELL’ART. 58

DELLA LEGGE N. 133/2008 – TRIENNIO 2023/2025”, pervenuta giusta nota prot. n. 5884 del 10/02/2025,

PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. ANTONIO LA VECCHIA;

8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI SENSI DELL’ART. 58

DELLA LEGGE N. 133/2008 – TRIENNIO 2024/2026”, pervenuta giusta nota prot. n. 5899 del 10/02/2025,

PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. ANTONIO LA VECCHIA;

9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI SENSI DELL’ART. 58

DELLA LEGGE N. 133-2008 – TRIENNIO 2025/2027”, pervenuta giusta nota prot. n. 5925 del 10/02/2025,

PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. ANTONIO LA VECCHIA;

10. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2025 (ART 6-TER COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 29

SETTEMBRE 2023 CONVERTITO, COM MODIFICAZIONI, DELLA L. 27 NOVEMBRE 2023 N 170)

– CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2025”, pervenuta giusta nota prot. n. 7179 del 18/02/2025,

PRESENTATA DALLA E.Q. N. 2 – D.SSA CIGNA MARIA.

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista

per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora

successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei

Consiglieri assegnati;