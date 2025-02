La prefettura di Agrigento ha annullato due sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 500 euro, a carico di un esercente commerciale titolare di un bar nel centro città. La vicenda risale al novembre scorso. Al commerciante veniva contestato l’aver somministrato alcolici a minorenni.

Per questo motivo, a margine di un controllo delle forze dell’ordine nei luoghi della movida, era stata sanzionato. Il titolare del locale ha presentato ricorso assistito dall’avvocato Marco Patti e, grazie alle immagini della videosorveglianza, è riuscito a dimostrare di non aver effettivamente mai venduto alcolici a minorenni. Per questo motivo le due sanzioni sono state annullate.