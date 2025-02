Ad Agrigento, in occasione del 77º Mandorlo in Fiore, in programma dall’8 al 16 marzo, il Comune lancia ancora una volta la tradizionale iniziativa “Vetrine fiorite Mandorlo in Fiore 2025”, per coinvolgere le attività commerciali nell’allestimento di vetrine dei negozi, bar e ristoranti della città. La valorizzazione e l’abbellimento contribuirà a rendere più accoglienti, colorati e gradevoli tutti i luoghi interessati dal Mandorlo in fiore, incentivandone la frequentazione, promuovendo i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro.

Per iscriversi al concorso è necessario compilare il modulo allegato all’avviso, consultabile al link https://comune.agrigento.it/novita/vetrine-fiorite-mandorlo-in-fiore-2025/#descrizione e inviarlo entro martedì 04 marzo.

La giuria sarà composta dai componenti del Comitato Mandorlo in Fiore 2025. Il vincitore per la migliore vetrina sarà premiato sabato 15 marzo al Palacongressi, durante la serata di Gala del 77° Festival Internazionale del Folklore, con una targa.