La CNA di Palermo ha presentato e fatto già erogare 1 milione e 400 mila euro di finanziamenti alle imprese artigiane di Palermo grazie alla misura “Più Artigianato” varata dall’assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana attraverso il Crias. Questa cifra rappresenta il 20% di circa cinque milioni di investimenti fatti da parte degli artigiani palermitani.

“Una misura che da accesso al fondo perduto, cosa che non accadeva dai tempi delle Province e fortemente voluta dall’assessore Edy Tamajo – dice Pippo Glorioso segretario di CNA Palermo – la CNA di Palermo si è messa immediatamente a disposizione delle imprese artigiane e oltre ad avere presentato e fatto arrivare i finanziamenti a cento imprese, attualmente ha presentato almeno altre cento pratiche. Una misura necessaria per dare respiro alle imprese palermitane. Come CNA di Palermo siamo a disposizione di tutti gli imprenditori artigiani per la presentazione della pratica al Crias”.

Il fondo perduto attualmente è del 20% sui finanziamenti concessi dalle banche con un abbattimento degli interessi del 60%, ma c’è intenzione da parte dell’assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliane di elevare il fondo perduto al 35%.

Dai dati forniti dagli uffici Crias, emerge che dall’1 agosto 2023 al 12 febbraio 2025, data di avvio della presentazione delle domande, sono giunte 3045 richieste e i contributi erogati per oltre 1100 istanze. Le agevolazioni sono destinate alle aziende artigiane operanti in Sicilia che abbiano stipulato con le banche contratti di finanziamento/leasing finanziario per investimenti e spese. Consistono nell’abbattimento degli interessi fino all’80% del tasso di riferimento alla data della stipula del contratto a cui si aggiunge un contributo in conto capitale pari al 20% degli investimenti sostenuti. Le risorse disponibili ammontano a circa 38 milioni di euro. La Crias è il soggetto attuatore della misura varata dal governo Schifani.