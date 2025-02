Un principio di incendio si è verificato al piano terra dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il fumo, in breve tempo, è risalito fino ai piani alti grazie all’impianto di aerazione provocando disagi ma soprattutto momenti di panico.

Alcune stanze sono state evacuate ed è scattata la ricerca al punto di innesco. Poco dopo la scoperta. Il fumo proveniva da un cestino dell’immondizia. Qualcuno, probabilmente, ha gettato una sigaretta non spenta correttamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si sono registrati danni e l’attività sanitaria non ha subito interruzioni.