Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del già vice sindaco di Naro Vincenzo Aronica:

Cari Concittadini,

È giunto il tempo di rivolgermi a voi con la massima trasparenza per

spiegare le ragioni che mi hanno portato a rassegnare le dimissioni

dalla carica di Vice Sindaco del Comune di Naro .

Ho sempre svolto il mio incarico con dedizione, nel solo interesse

della nostra comunità,credendo fermamente nei principi di solidarietà,

partecipazione e tutela del bene comune, elementi che da sempre

guidano il mio impegno politico .

Purtroppo, negli ultimi tempi, è venuto meno quel rapporto di fiducia

e collaborazione che ritengo essenziale per poter svolgere il mio ruolo

con efficacia e nel rispetto del ruolo affidatomi. La mancanza di un

confronto sereno e costruttivo all’interno dell’amministrazione ha reso

inevitabile questa mia decisione, maturata con senso di responsabilità

e nell’interesse della nostra amata Naro.

I tradimenti , i volta faccia , le subdole macchinazioni politiche e non,

le beghe e i giochi di potere per avere ognuno la sua medaglietta , non

fanno parte di me e della mia visione politica , che è quella di

prossimità ,di vicinanza agli elettori e di calarsi nei bisogni di ogni

cittadino per cercare di risolverli e dare le risposte concrete che

ognuno merita .

Le mie dimissioni non segnano un passo indietro, ma piuttosto la

conferma del mio impegno per il nostro territorio e il mio senso di

responsabilità verso ogni cittadino della Fulgentissima .

Continuerò a lavorare per contribuire al miglioramento della nostra

città e al benessere di tutti i cittadini, con coerenza e determinazione,

portando avanti le idee e i valori della forza politica alla quale ho

deciso di aderire , che è la Democrazia Cristiana, partito di gente seria

per bene e con grandi valori morali e umani .

La democrazia Cristiana con il suo segretario Nazionale Cuffaro

Salvatore , il segretario regionale Stefano Cirillo e il capo gruppo DC

all’ ARS Carmelo Pace , mio onorevole di riferimento ,per me sono

stati negli ultimi mesi una guida , un sostegno, un porto sicuro nel

quale potermi confrontare ed essere libero di esprimere le mie idee .

L ‘ On Pace è sempre stato vicino al nostro comune e alle esigenze e

ai bisogni dei cittadini di Naro , e grazie a lui , tramite il suo

commissario cittadino Cibella Giuseppe i suoi 2 consiglieri di

opposizione Giuseppe Vainella e Aurora Chianta , durante la mia

carica a Vice sindaco mi ha invitato all ‘ ARS e dopo aver ascoltato le

esigenze del territorio per quanto riguarda la solidarietà Sociale, ha

fatto destinare per Naro delle somme inserite in finanziaria ( euro

50.000) per la realizzazione di un parco giochi inclusivo , oltre che

averci dato disponibilità per qualsiasi esigenza si dovesse presentare e

per la quale lui può farsi portavoce in regione .

Ringrazio tutti coloro che in questi mesi mi hanno sostenuto e

collaborato con me per il bene della comunità.

Il mio impegno proseguirà, con ancora maggiore determinazione, per

rappresentare e difendere gli interessi dei cittadini di Naro.

Con stima e riconoscenza verso tutti i Naresi

Vincenzo Aronica