L’hanno adottata e, anche quest’anno, una rappresentanza ristretta di studenti delle scuole palermitane “Ettore Arculeo” “Ragusa-Moletti”, “Kiyohara-Parlatore” e “Pio La Torre”, alle 10 di martedì 21 aprile sarà in via Li Muli per la pulizia simbolica della lapide di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. La manifestazione aprirà le celebrazioni del 44° anniversario degli omicidi di La Torre e Di Salvo, promosse come ogni anno il 30 aprile dal Centro Studi Pio La Torre.