Già consegnati, al CENTRO AIUTO ACAMS, da parte di BANCO FARMACEUTICO, i farmaci provenienti dalla 25ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, che si è svolta in tutta Italia dal 4 al 10 febbraio, per cui sono state donate oltre 640.000 confezioni di medicinali, per un valore di quasi 6 milioni di euro.

Questi farmaci aiuteranno circa 463.000 persone in difficoltà sanitaria, assistite da oltre 2.000 enti convenzionati con la Fondazione. All’iniziativa hanno inoltre aderito quasi 6.000 farmacie e sono stati coinvolti circa 30.000 volontari.

Anche quest’anno -dice Maurizio Bonomo Delegato Provinciale di Agrigento del Banco Farmaceutico- abbiamo raggiunto in tutta la provincia un buon risultato in modo particolare ringrazio la partecipazione di tutte e quattro le farmacie di Ravanusa IGEA, DEL CORSO, COSTANZA e MINACORI ma anche la farmacia FONDACHELLO PLAYA di Licata e la farmacia di Antonio BONGIORNO di Favara, perché i farmaci raccolti, presso le loro farmacie, sono già stati consegnati a nonna Elia Maria Petix Responsabile del Centro Aiuto ACAMS di Ravanusa, prezioso Ente benefico ed assistenziale, Partner di Banco Farmaceutico, cui meravigliosi soci e volontari si prendono cura annualmente delle persone in condizione di povertà anche sanitaria offrendo gratuitamente i farmaci, brillantemente coordinati da Andrea Tricoli Delegato dell’Unita Territoriale di Ravanusa della CROCE ROSSA ITALIANA insieme al Dott. Calogero Di Maida (venuto a mancare proprio in questi giorni).

I volontari sono già al lavoro per catalogare quanto ricevuto e presto saranno disponibili gratuitamente a quanti ne avranno bisogno.