Un uomo di circa 70 anni è stato investito da un’auto in corsa in via Gela a Licata. A prestare i primi soccorsi, in attesa dell’ambulanza del 118 che è arrivata con oltre 20 minuti di ritardo, è stata una pattuglia della Guardia di Finanza che ha successivamente avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Il 70enne è stato trasferito al pronto soccorso per le cure necessarie, ma fortunatamente sembra essere fuori pericolo.