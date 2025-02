Le due consigliere del gruppo Primavera Castrofilippese intendono ribadire la loro totale presa di distanza dall’ormai ex capogruppo, il quale, dopo essersi dimesso dal suo ruolo di rappresentanza, ha scelto di agire in modo completamente autonomo, votando favorevolmente alle proposte della maggioranza.

Questa decisione ci lascia profondamente rammaricate e sgomente, perché parliamo di una figura che avevamo scelto come candidato sindaco del nostro progetto politico, affidandole la guida di un percorso che avrebbe dovuto rappresentare un’alternativa seria e credibile per Castrofilippo. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a un comportamento che tradisce il mandato ricevuto dagli elettori e sconfessa l’impegno preso con chi ha creduto in noi.

Nonostante i ripetuti solleciti e il richiamo al dovere politico e morale nei confronti del gruppo e dei cittadini, non abbiamo mai ricevuto risposte chiare né tantomeno segnali di un impegno concreto. La sua scelta di allinearsi alla maggioranza, senza alcuna giustificazione politica plausibile, appare come un atto incomprensibile e profondamente deludente. Forse col tempo capiremo le vere ragioni di questa decisione, ma al momento non possiamo che prenderne atto con amarezza.

Un comportamento così incoerente e lontano dai valori con cui ci siamo presentati agli elettori rende evidente un fatto: la sua presenza in Consiglio Comunale non è più né rappresentativa né legittimata dal mandato ricevuto. Per questo motivo, riteniamo che le sue dimissioni sarebbero l’unico atto di coerenza e correttezza politica nei confronti di chi ha creduto in noi e nel progetto di Primavera Castrofilippese.

Ci scusiamo con la cittadinanza per aver riposto fiducia in una persona che ha poi deciso di tradire il progetto per cui era stata candidata. Tuttavia, vogliamo rassicurare tutti i nostri sostenitori: il nostro impegno non vacillerà. Continueremo a lavorare con serietà, trasparenza e determinazione per onorare il mandato ricevuto, svolgendo con rigore il nostro ruolo di opposizione e vigilando con attenzione su ogni singolo atto dell’amministrazione.

Il nostro unico obiettivo resta il bene di Castrofilippo e dei suoi cittadini, e nulla ci distoglierà da questo dovere.