La CGIL di Agrigento ha promosso un incontro aperto a tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare le condizioni dei lavoratori e dei cittadini. L’evento, che si terrà il 3 marzo 2025 alle ore 09.30, Aula Pellegrino del Libero Consorzio Comunale in via Acrone alla presenza di Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia, è organizzato per lanciare la campagna referendaria sui temi del lavoro e di cittadinanza. Questa manifestazione fa parte della mobilitazione più ampia che la CGIL, sta promuovendo a favore dei referendum su questioni cruciali quali i diritti dei lavoratori e quello alla cittadinanza, con un forte focus sulla Sicilia e le sue problematiche locali. “Questo incontro – dichiara il segretario generale agrigentino Alfonso Buscemi – rappresenta un’importante occasione per discutere delle iniziative in corso e sensibilizzare i partecipanti sul valore dei referendum proposti In vista dell’incontro del 3 marzo, saranno presentati i referendum su cui sono state raccolte ben 5 milioni di firme. La campagna referendaria mira a sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela dei diritti dei lavoratori e la promozione di politiche inclusive per tutti i cittadini. La raccolta di firme è stata un passo importante per portare queste tematiche al centro del dibattito pubblico, e l’incontro rappresenterà un momento di riflessione per illustrare nel dettaglio le proposte e gli obiettivi della campagna referendaria e permettere, così, alla popolazione di prendere decisioni dirette su questioni che influenzano il loro futuro e i diritti fondamentali. I referendum offrono un’opportunità concreta per cambiare e migliorare la legislazione, mettendo il potere nelle mani dei cittadini.”