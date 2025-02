Un uomo è stato fermato dalla Polizia di Marsala con l’accusa di avere accoltellato, ieri sera, due cugini della sua ex compagna, presso i quali la donna si era rifugiata dopo un’accesa lite. L’uomo fermato era già noto alle forze dell’ordine ed era sottoposto a divieto di avvicinamento all’ex compagna. Dopo l’accoltellamento, avvenuto nel centro di Marsala, l’aggressore è fuggito. E’ stato rintracciato e fermato dalla polizia questo pomeriggio. A coordinare l’indagine è il pm Roberto Piscitello.

La vicenda ha origine nel novembre scorso, quando la donna aveva denunciato l’ex compagno per ripetuti episodi di violenza. In seguito alla denuncia, era stata collocata in una struttura protetta, da cui successivamente ha scelto di allontanarsi, chiedendo proprio all’ex di andarla a prendere. Poi, avrebbe nuovamente tentato di separarsi e per questo avrebbe subito altre aggressioni nelle settimane successive. Fatti che l’hanno spinta a sporgere una seconda denuncia.

L’uomo è stato, quindi, sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Ma nonostante le misure restrittive, nelle ultime settimane si era riavvicinato alla vittima. Ieri sera, l’ennesima lite e quando i due cugini della donna sono intervenuti per difenderla, l’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito entrambi. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Borsellino” di Marsala. Le condizioni di uno dei due si sono aggravate nelle ore successive, rendendo necessario un intervento chirurgico.