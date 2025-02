Agenti della Polizia di Stato della Questura di Crotone, unitamente ad agenti della Questura di Messina, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a Messina nei confronti della madre convivente.

Il provvedimento di custodia cautelare è stato adottato dal G.I.P. di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, a seguito di un intervento delle Volanti di Messina del mese di gennaio scorso, quando una donna aveva fatto accesso al nosocomio cittadino con evidenti ecchimosi in volto e numerosi traumi su varie parti del corpo, episodio dal quale erano scaturiti i conseguenti accertamenti di polizia, coordinati dalla Procura di Messina.

Gli approfondimenti investigativi condotti dagli agenti, che hanno immediatamente attivato la procedura del c.d. “codice rosso”, hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamenti posti in essere da parte dell’uomo nei confronti della madre, circostanze confermate dalle dichiarazioni della persona offesa e dall’escussione di alcuni soggetti a conoscenza dei fatti.

A seguito dei fatti, l’uomo si era poi trasferito in un comune della provincia di Crotone, dove il 21 febbraio scorso è stato ricercato e rintracciato per l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a suo carico, in quanto ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali previsti e puniti dal codice penale.

Lo stesso, individuato nel comune di Petilia Policastro (KR), è stato dunque tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile di Crotone, in collaborazione con gli agenti della Questura di Messina, che dopo le formalità di rito lo hanno associato alla casa circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.