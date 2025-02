In attesa di essere visitato va in escandescenza, danneggia un macchinario e un computer e minaccia i medici e gli infermieri del Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Protagonista della vicenda è un disoccupato trentenne, denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Si sono vissuti momenti di forte tensione nel reparto del San Giovanni di Dio. L’uomo era in attesa di una visita quando improvvisamente si è scagliato sui macchinari per poi inveire contro il personale sanitario. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che hanno riportato la calma e denunciato il trentenne.