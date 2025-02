“”DisarmiAMOci”” è lo slogan della “”Marcia della Pace”” organizzata, per venerdì 28 febbraio, a Ravanusa, con inizio alle ore 18, a cura dell’Ordine francescano secolare con le realtà ecclesiali e associative locali, sotto il patrocinio del Comune di Ravanusa. La partenza è prevista presso la Villa comunale di Viale Lauricella, a seguire il corteo percorrerà le vie Roosevelt, Corso Giuseppe Garibaldi, il principale Corso della Repubblica e Piazza 1 Maggio. Saranno presenti – fra gli altri – le autorità civili e militari. E’ un’iniziativa di buon auspicio, in un mondo che va in frantumi.

Giovanni Blanda