Avrebbe installato un impianto di videosorveglianza senza le necessarie autorizzazioni e il locale era sprovvisto della documentazione sanitaria dei dipendenti che peraltro non erano stati sottoposti alla formazione.

I carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro hanno effettuato un controllo in un noto ristorante nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Al termine dell’ispezione il titolare è stato denunciato per l’utilizzo delle telecamere senza permesso, per l’omessa sorveglianza sanitaria del personale e per la mancata formazione. Nei confronti del proprietario, un quarantenne residente ad Agrigento, è scattata anche una sanzione di 5 mila euro.