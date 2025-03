Il cadavere di un ottantacinquenne è stato rinvenuto in una casa di campagna in contrada Ranciditi, ad Aragona. I parenti dell’anziano non avevano più sue notizie da giorni e per questo motivo, preoccupati, si sono attivati per cercarlo.

L’uomo è stato trovato morto nella sua casa di campagna, probabilmente stroncato da un malore. Saranno comunque i successivi accertamenti a fare luce sulle cause del decesso. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.