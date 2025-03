Domenica 2 Marzo, a Ravanusa, manifestazione “”Il carnevale storico ravanusano””, promossa dal Comune. Dalle 9 alle 13, in Piazza 1 Maggio, “Carnevale dei bambini””, animazioni, giostre e gonfiabili.

Alle 16, raduno dei carri allegorici e gruppi mascherati in via Almirante. Seguirà la sfilata per le vie della cittadina. Alle ore 17,30, “”Red carpet””, esibizione di gruppi mascherati in via Roosevelt. In serata, alle 22,30, in Piazza 1 Maggio, “”Andreas Roman Show”” di “”Cubana Night Party””.

A mezzanotte, in Piazza centrale, discoteca dj “”El Party””. Il museo resterà aperto durante il Carnevale.

Giovanni Blanda