A Tortorici, nella notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, nell’ambito dei servizi antidroga e di prevenzione alla commissione dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato un 38enne, già noto alle Forze dell’Ordine, in ordine al reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

L’arresto è stato effettuato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia e della Stazione di Tortorici, i quali hanno individuato un soggetto che, alla guida della sua autovettura, alla vista dei militari dell’Arma, ha cercato di allontanarsi velocemente per dileguarsi, venendo poco dopo bloccato dalle pattuglie.

I Carabinieri hanno quindi eseguito una perquisizione sul veicolo trovando, abilmente occultato nel mezzo, un involucro contenente circa 500 grammi di cocaina, oltre a 7 grammi di marijuana. Il grosso quantitativo di cocaina avrebbe permesso di confezionare dosi che potevano essere spacciate per un prezzo complessivo di oltre 30 mila euro.

L’uomo è stato pertanto condotto in caserma in stato di arresto, mentre la droga è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.