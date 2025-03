“Accogliendo le nostre richieste, stamattina la giunta di Palermo ha approvato di estendere la validità al 31 dicembre 2025 delle concessioni di suolo pubblico e le istanze per attività di ristoro all’aperto scadute o aventi scadenze legate alla normativa nazionale in ambito di emergenza Covid”.

Lo dichiara in una nota stampa Doriana Ribaudo, referente Fiepet Confesercenti Palermo, che annuncia insieme al direttore provinciale di Confesercenti Palermo, Salvo Basile, anche la costituzione (lunedì prossimo) di un coordinamento provinciale Fiepet.

“Il 29 gennaio – dice Doriana Ribaudo – con il vice presidente vicario di Confesercenti Palermo Massimo Mangano e il direttore di Basile abbiamo rappresentato alla VI Commissione consiliare la difficoltà di numerosi imprenditori della ristorazione a cui è stato chiesto di ri-presentare la documentazione necessaria all’autorizzazione semplificata per potere ottenere la proroga annuale della concessione, senza tenere conto del Decreto concorrenza che ha prorogato le concessioni fino al 31 dicembre di quest’anno”.

La delibera di Giunta di questa mattina approva adesso la proroga fino al termine del 2025. La decisione vale non solo per chi ha già una concessione suolo approvata ma per chi ha presentato richiesta in base a deliberazioni di giunta passate (122/2020, 133/2021, 60/2023, 203/2023 e 424/2023).

“La proroga non è comunque automatica – avverte Ribaudo – Entro il 31 marzo va inviato il modulo per la proroga allegato alla delibera e occorre essere in regola con il canone annuale”.

“Chi non ha ancora presentato regolare istanza di suolo pubblico permanente – prosegue – dovrà farlo entro il 30 giugno perché non sarà più consentita alcuna proroga. Ringraziamo l’Amministrazione comunale e la VI commissione consiliare per avere ascoltato le istanze delle imprese, e ci auguriamo che venga rispettato il termine di fine anno per l’approvazione delle richieste ancora giacenti negli uffici”.