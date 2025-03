Come da tradizione anche quest’anno saranno i gruppi partecipanti al “Festival internazionale – I bambini del mondo” ad aprire il “Mandorlo in Fiore” di Agrigento.

Il Festival, organizzato dall’Aifa, Associazione international folk Agrigento, presidente Luca Criscenzo, giunto alla 22^ edizione, gode del Patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, prevede un ricco programma che coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuove i valori della pace e della fratellanza tra i popoli in difesa dei Diritti dei minori.

Prima di iniziare la loro performance artistica, sabato 8 marzo 2025 alle ore 11:00, il gruppo di Taiwan, tenendo fede al motto coniato dal loro “papà”, il compianto Claudio Criscenzo, “i bambini aiutano i bambini”, come da tradizione, andrà a far visita ai piccoli degenti ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio, per condividere con loro un momento di folclore e per regalare un sorriso e una carezza.

L’appuntamento con la prima performance è per domenica 9 marzo 2025 alle ore 10:00 con la sfilata da piazza Don Minzoni in piazza Cavour dove alle ore 12:00 si esibiranno i gruppi internazionali.

Le giornate di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 marzo sono dedicate alle scuole con gli spettacoli in programma al Palacongressi del Villaggio Mosè, inizio ore 9:30, con la presenza dei gruppi internazionali e di quelli agrigentini.

Martedì 11 marzo 2025 alle ore 20:30 sempre al Palacongressi spettacolo serale del 22° Festival internazionale “I bambini nel mondo” con la partecipazione di tutti i gruppi, internazionali e locali.

Giovedì 13 marzo 2025 sarà il Teatro Pirandello ad ospitare il “Galà – Festival internazionale I bambini del mondo” con il conferimento del “Premio Claudio Criscenzo” e dei premi: “Unicef – Pigotta Alice” e “Società Dante Alighieri”.

A completare il programma del “22° Festival internazionale – I bambini del mondo”, la suggestiva “Passeggiata della pace e della fraternità” in programma sabato 15 marzo 2025, ore 10:30 presso la “Via Sacra” con accesso alla Valle dei Templi gratuito per tutte le scuole ed i bambini che vorranno parteciparvi. Ai piedi del Tempio della Concordia saranno letti alcuni passi dei principi fondamentali della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” emanata dall’Unicef nel 1959.

Sempre sabato 15 marzo alle ore 16:30, presso i locali dell’oratorio Don Guanella è in programma la “Preghiera interreligiosa – I Popoli per la pace” dove “I bambini del mondo”, ognuno con la propria lingua, con le preghiere delle loro religione, rivolgeranno ai grandi della terra un unico grido affinchè terminino tutte le guerre e regni la pace nel mondo.

Quest’anno sono 9 i gruppi internazionali: Albania – Ensemble Librazhdi; Honduras – Escuela de Formacion Artistica Zorzales De Sula y Academia de Musica Oviedo; Kirzighistan – Seytek Choreographic Folk Ensemble; Macedonia – Ensemble Megdan; Panama – Academia de Proyeccion Folklorica Josè Corella; Slovacchia – Folklore Group Kornicka; Sri Lanka – Carmel Girls Central College; Taiwan – Luna Rhythm Dance Group; Turchia – Yalova Tufag.

Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di: Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi del Città di Agrigento, Fabaria Folk, Herbessus.