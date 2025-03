Notte di fuoco a Cattolica Eraclea. L’automobile di proprietà di un cinquantasettenne del posto è stata danneggiata da in incendio divampato in via Papa Giovanni XXIII. Le fiamme, in breve tempo, hanno divorato la parte anteriore della Hyundai Santa Fè.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigil del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini per accertare la natura dell’incendio. Non è escluso che il fatto sia accidentale ma bisognerà aspettare l’esito di una più accurata relazione.