La Banca d’Italia ha pubblicato su internet il bando della dodicesima edizione del premio “Inventiamo una banconota”, rivolto agli studenti di tutte le scuole.

Il concorso, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’U.S.R. Sicilia , consiste in una gara per la realizzazione del bozzetto di una banconota immaginaria sul tema “Realizzare i propri sogni, investire su sé stessi: l’economia al servizio dei giovani” e vuole ricordare come l’azione di educazione finanziaria si rivolga principalmente all’individuo per migliorare la cultura finanziaria e conseguentemente il benessere di ciascuno.

L’occasione è quella di discutere in classe, sotto la guida dei docenti, sui valori di educazione finanziaria del nostro Paese e di trasporre le idee, le proposte e i sentimenti nel disegno di una banconota, che oltre a svolgere le tre funzioni tradizionali della moneta (mezzo di pagamento, unità di conto e riserva di valore) diviene così un potente veicolo di trasmissione di positivi messaggi sociali e culturali.

La partecipazione è aperta alle scuole statali e paritarie, fino a un massimo di due classi appartenenti allo stesso Istituto. È possibile iscriversi entro il 14 marzo 2025.

Le scuole vincitrici della selezione interregionale (Calabria – Sicilia) riceveranno un premio di duemila euro. Le scuole selezionate per la fase finale riceveranno una targa ricordo e un contributo in denaro pari a diecimila euro per i vincitori e duemilacinquecento euro per le altre finaliste.

Il bando del premio, la scheda d’iscrizione, il regolamento e tutte le altre informazioni utili alla partecipazione sono consultabili all’indirizzo https://premioscuola.bancaditalia.it