In un centro scommesse di Mascali, i Carabinieri hanno individuato un 21enne del posto, pregiudicato, che alla vista dei militari ha manifestato segni di nervosismo, cercando di allontanarsi per evitare il controllo. La perquisizione personale ha fornito esito negativo, pertanto, visto l’atteggiamento schivo del soggetto, i Carabinieri hanno deciso di estendere il controllo alla sua abitazione. Nella sua camera da letto, nascosta in una scatola sistemata su un armadio, i militari hanno rinvenuto ben 4 pistole a salve, abilmente modificate mediante la sostituzione delle canne con altre fabbricate artigianalmente, e 93 munizioni calibro 22 e calibro 9. Due delle quattro armi erano già perfettamente funzionanti e quindi potenzialmente letali. La detenzione di tali armi, prive di matricola, e del munizionamento ha portato all’arresto del giovane, con l’applicazione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, della misura cautelare in carcere per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizioni