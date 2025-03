L’On. Stefano Pellegrino, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, esprime viva soddisfazione per l’avvio dei pagamenti da parte dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) destinati agli agricoltori le cui imprese sono state danneggiate dal fenomeno della peronospora.

“L’avvio dei pagamenti conferma la bontà dell’intuizione del governo Schifani nell’affidare all’AGEA la gestione di questa pratica, che sta rendendo possibile, in poche settimane, l’erogazione dei fondi stanziati”, dichiara Pellegrino. “Gli importi complessivi destinati dalla finanziaria a questo intervento sono pari a dodici milioni e mezzo di euro, risorse fondamentali per sostenere un comparto strategico della nostra economia regionale in un momento di particolare difficoltà”.

Il presidente dei deputati azzurri sottolinea come “la celerità con cui l’Agenzia sta procedendo rappresenta un segnale concreto di vicinanza alle imprese agricole del nostro territorio, duramente colpite da questa patologia delle colture. Continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione affinché tutti gli aventi diritto possano ricevere quanto dovuto nei tempi più rapidi possibili”.

“Forza Italia ribadisce il proprio impegno a fianco degli agricoltori ficitiani, pilastro fondamentale dell’economia e della tradizione della nostra regione”, conclude Pellegrino.