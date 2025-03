Dramma a Termini Imerese per la morte del titolare di un’azienda di 30 anni nella zona industriale. La vittima che stava lavorando nell’azienda di lavorazione di profilati e alluminio è morto schiacciato dal muletto che stava guidando.

La vittima è Denis Agnello di 30 anni. E’ uno dei titolari della ditta Kowin che realizza infissi e serramenti.

E’ successo in contrada Molara. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.