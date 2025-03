Strattonata, fatta cadere a terra e colpita senza scrupolo con calci e pugni per portarle via la borsetta. Una vera e propria aggressione shock quella avvenuta ieri sera nel quartiere dell’Altipiano Lanterna, a Porto Empedocle. La vittima è un’anziana di 85 anni, finita al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento con traumi sparsi e ferite gravi. E adesso è caccia a due giovani rapinatori che hanno agito con violenza e crudeltà non fermandosi davanti neanche alle grida di una nonnina.

Lo scippo si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le 20, nei pressi della chiesa del quartiere. I due malviventi, a bordo di uno scooter, hanno prima avvicinato la signora nel tentativo di strapparle la borsa trovando però l’opposizione della donna. Così è scattata la “punizione” con calci e pugni. L’anziana è finita rovinosamente a terra e i due balordi sono fuggiti. Il bottino, secondo quanto ricostruito, ammonta a circa 100 euro. Portati via anche i documenti. E adesso è caccia ai due esagitati sulle cui tracce ci sono già gli agenti di polizia del commissariato Frontiera.