Oggi pomeriggio presso la biblioteca comunale di Raffadali in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Il Caffè Letterario insieme al Centro Studi Antonino Russello di Favara presenta il libro di Paola Jacobbi su Luisa Spagnoli. Donna appassionata e visionaria, Luisa Spagnoli, imprenditrice del settore dell’abbigliamento, è andata al di là dei dettami della sua epoca che volevano la donna relegata negli angusti confini domestici. La Spagnoli è nota anche per l’ideazione del “bacio Perugina”. L’incontro sarà, secondo gli organizzatori dell’evento, un’occasione per riflettere sul tema “Donne e lavoro” “certi- affermano- “ che la parità nella società e nei posti di lavoro tra uomini e donne è legata inevitabilmente alle misure e ai servizi a sostegno dello studio, della maternità e del lavoro di cura delle famiglia”. Nel corso della manifestazione si svolgeranno diversi numerosi momenti artistici e teatrali.