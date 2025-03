Con provvedimento dirigenziale, è stata definita la procedura per la selezione comparativa, al fine del conferimento di un incarico a tempo determinato per 12 ore settimanali di funzionario tecnico, area dei funzionari e della elevata qualificazione, categoria D, per la durata di un anno. E’ stato nominato l’ingegnere Vincenzo Piombino. “”La definizione della procedura di selezione – si legge nel documento settoriale – è sottoposta a condizione sospensiva dell’avvenuto esito del controllo previsto dalla commissione per la finanza ed organici””.

Il Comune, altresì, ha ultimato un’altra procedura per l’ incarico a un altro funzionario tecnico, a tempo determinato, per 36 ore, area dei funzionari e della elevata qualificazione, categoria D, per un anno. E stato selezionato l’ingegnere Giuseppe Bellia.

Giovanni Blanda