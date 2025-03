Un incendio ha danneggiato un’automobile in via Vittorio De Sica. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver notato fiamme e fumo, a lanciare l’allarme e chiamare i pompieri.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto limitando i danni alla Ford Focus e mettendo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Al momento non vengono escluse alcune ipotesi, compresa quella dolosa.