– “La rottamazione delle cartelle è la strada giusta anche per dare respiro a tante famiglie che non ce la fanno a sostenere il peso delle tasse. Salvini sta facendo una battaglia giusta e va considerata anche l’ipotesi del saldo e stralcio che ha già funzionato in passato, con limiti e regole in base all’Isee. In Sicilia c’è un magazzino di cartelle non pagate di quasi 80 miliardi, una quota inferiore rispetto a quelle di tante altre regioni che messe insieme tutte raggiungono la cifra monstre di oltre 2 mila miliardi di euro. Occorre dare ossigeno a famiglie e imprese con una pace fiscale utile ed indifferibile, assieme alla revisione al ribasso dell’aliquota irpef per i redditi fino a 60 mila euro. Gli italiani ce lo chiedono e dobbiamo essere consequenziali”. Lo afferma Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e senatore.