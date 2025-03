L’Associazione Agorà delle Donne, da sempre in prima linea, per la difesa dei diritti e la promozione della

socialità, rinnova oggi il proprio impegno, riconoscendo e affrontando una delle problematiche più

profonde e silenziose della nostra epoca: la solitudine.

L’Associazione rinnova anche il proprio nome e lo trasforma in Una Nuova Agorà comprendendo

perfettamente le sfide di una società assolutamente trasformata dove i bisogni e le esigenze delle

persone si trasformano rapidamente. In questo contesto, Una nuova Agorà sente il dovere di rispondere

con un’azione concreta e consapevole, affidandosi a una figura di straordinaria sensibilità e rilevanza:

S.E.R Monsignor Vincenzo Paglia. La sua guida carismatica e la sua visione empatica rappresentano un

faro per illuminare una realtà spesso invisibile ma sempre più diffusa.

La solitudine è una condizione che attraversa tutte le fasce della popolazione, dalle donne agli anziani,

dai giovani agli emarginati.

È una presenza silenziosa, che si insinua nelle vite di

molti senza essere riconosciuta, senza trovare voce.

Una Nuova Agorà, guidata dalla sua presidente on.

Maria Grazia Brandara, intende accendere i riflettori

su questo tema, promuovendo iniziative, momenti di

confronto e azioni concrete per contrastare

l’isolamento sociale e costruire una comunità più

inclusiva e solidale.

Con questo rinnovato impegno, l’Associazione

prosegue il suo percorso di ascolto, supporto e

azione, rafforzando il proprio ruolo di punto di

riferimento per chi cerca uno spazio di condivisione

e vicinanza, perché nessuno debba sentirsi solo.

FRAGILITA’ E SOLITUDINE (incontro pensiero)