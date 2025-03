Sono già in giro per le vie di Agrigento i “Bus della Cultura”. Un modo che la TUA (Trasporti Urbani Agrigento) ha scelto per celebrare la Città della Valle dei Templi nell’anno in cui è Capitale italiana della Cultura.

I “Bus della Cultura” vedranno ritratti sulle fiancate i tre grandi protagonisti dello scenario culturale di Agrigento: Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri. Personaggi che hanno contribuito con le loro opere a portare nel mondo il nome di Agrigento, la sua storia e le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche.

L’intenzione dell’iniziativa è ricordare lo spirito dei tre grandi autori agrigentini, ritraendoli come se fossero a bordo del bus. Camilleri è immortalato con il suo sguardo curioso e appassionato, osserva Agrigento come un bambino che scopre il mondo, affascinato da ogni angolo che racconta storie di un passato ricco e vibrante. Pirandello appare riflessivo e intenso, si perde nel pensiero delle sue maschere in una città che incarna il contrasto tra il dramma e la bellezza. Sciascia, infine, è lì, a bordo del bus, pronto a scrivere freneticamente, ispirato da un’idea che lo colpisce come un fulmine. La città, il suo pulsare, la sua quotidianità, gli forniscono l’intensità necessaria per dar forma a una nuova opera.

Inoltre, come ogni anno, bus decorati della TUA, ispirati ai gruppi folkloristici danzanti di tutto il mondo arricchiranno l’atmosfera del Mandorlo in Fiore. Il disegno, simbolo di accoglienza e alleanza tra diversi paesi, unisce culture e celebra la bellezza di Agrigento.