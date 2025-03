Dal Comune di Campobello di Licata, impegno della somma per il rinnovo della concessione del Ponte Radio ad uso privato per il comando della Polizia municipale, da parte del Ministero dello Sviluppo economico- Dipartimento delle Comunicazioni di Roma, per l’importo di euro 1.015. La determinazione in quanto è scaduta la concessione rilasciata dal Ministero per il diritto individuale d’uso della frequenza per l’installazione ed esercizio di un collegamento in Ponte Radio per uso privato. Il documento comunale è trasmesso al sindaco, segretario comunale e servizi interessati.(g.bl)

Giovanni Blanda