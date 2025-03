Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea hanno tratto in arresto un 55enne del luogo, con precedenti di polizia, per il reato di porto e detenzione abusiva di arma clandestina.

I militari, in Contrada Aquileia, hanno intercettato l’uomo alla guida della propria autovettura, un Nissan Terrano. Alla vista dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi di un’arma, lanciando dal finestrino una pistola revolver marca Smith & Wesson calibro 38 Special, con matricola abrasa e cinque colpi inseriti.

Successivi accertamenti hanno portato alla perquisizione del veicolo, all’interno del quale i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico di 22 cm, occultato tra il sedile passeggero e la console del cambio.

Il soggetto è stato, dunque, arrestato e, concluse le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, tradotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa dell’udienza di convalida.

Le armi rinvenute e sequestrate saranno oggetto di successivi accertamenti, anche balistici.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotte dai Carabinieri sul territorio agrigentino, volte a garantire la sicurezza della cittadinanza e il rispetto della legalità.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.