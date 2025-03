Uno stimolo a visitare Agrigento e l’intero suo territorio, scoprirne i musei colmi di reperti, la città medievale, la sontuosa cattedrale di San Gerlando, le chiese nate su antichi santuari, e la straordinaria Valle dei Templi che non cessa mai di mostrare sorprese: Agrigento Capitale italiana della Cultura è un unicum e come tale va visitato. Su iniziativa del Parco della Valle dei Templi e dell’Arcidiocesi di Agrigento, in collaborazione con CoopCulture, nasce il primo biglietto condiviso – AgrigentoCulturePass – che permetterà di accedere a cinque tra i più importanti siti culturali della città – Valle dei Templi, Museo archeologico “Pietro Griffo”, la Cattedrale di San Gerlando, il Museo Diocesano e la Chiesa di Santa Maria dei Greci – usufruendo del servizio di navetta elettrica.

L’AgrigentoCulturePass sarà presentato martedì 18 marzo alle 10.30 al Mudia alla presenza di monsignor Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, dopo i saluti del Prefetto Salvatore Caccamo, del sindaco Francesco Miccichè e di Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione Agrigento Capitale, interverranno Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, Letizia Casuccio, direttrice generale di CoopCulture, Don Giuseppe Pontillo a capo dell’Ufficio Beni culturali dell’Arcidiocesi di Agrigento e Domenica Brancato, direttrice del Museo Diocesano.