La scultura realizzata dal maestro Vincenzo Greco, donata alla città di Ravanusa dalla famiglia Giuliana in onore dell’Ing. Mario Giuliana, verrà esposta in anteprima al Palacongressi di Agrigento in occasione del Festival del Mandorlo in Fiore.

Si tratta di un’iniziativa di grande valore culturale, che celebra il talento artistico e il legame tra la famiglia Giuliana e Ravanusa, offrendo al contempo un’importante occasione di visibilità per il territorio. Durante l’evento sarà annunciato che l’opera verrà successivamente collocata a Ravanusa, invitando turisti e visitatori a scoprire il patrimonio artistico della città nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno della Cultura.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio artistico e storico, con l’obiettivo di promuovere sempre più Ravanusa come meta culturale e attrattiva per visitatori e appassionati d’arte.