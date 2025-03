Un uomo è stato investito da un’auto in via Tommaso Natale a Palermo. L’uomo stava attraversando la strada quando una Volkswagen Polo lo avrebbe colpito. Il ferito è rimasto in mezzo alla carreggiata dove sono intervenuti i sanitari del 118 che stanno cercando di rianimarlo. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti anche gli agenti di polizia e quelli della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità dell’incidente.