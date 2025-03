Oggi (sabato 15), è la Giornata della “”Festa dei ragazzi”” dei Gruppi di catechesi. Alle ore 16, raduno dei bambini in parrocchia e catechesi sulla figura di San Giuseppe. A seguire, alle ore 18, Santo Rosario e celebrazione del Sacro Manto. Poi, la Santa Messa e benedizione della “”Tavola delle devozioni”” della famiglia Favata, in via Garibaldi.

La festa in onore del santo Patriarca si concluderà la sera del 19 marzo con la processione per le vie della parrocchia, che sarà preceduta – fra l’altro – dalle funzioni eucaristiche e la sacra rappresentazione “”La Fuga in Egitto””.

Giovanni Blanda