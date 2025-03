Straordinario risultato per la Federazione provinciale dell’Ugl Metalmeccanici nelle recenti elezioni per la Rappresentanza Sindacale Unitaria (Rsu) a Catania all’interno dell’azienda Acciaierie Sicilia.

«L’Ugl Metalmeccanici – afferma Angelo Mazzeo, segretario provinciale della Federazione – è il sindacato più votato. Infatti su 162 votanti, 70 lavoratori, parì al 44 % dei votanti, hanno sostenuto la nostra organizzazione sindacale eleggendo Santi Rannisi a Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria)».

«In questa azienda – continua Mazzeo – eravamo assenti come Rsu da due mandati, ma nonostante ciò abbiamo continuato a monitorare con attenzione le problematiche interne dello stabilimento. Questo risultato è il frutto del lavoro che come organizzazione sindacale abbiamo svolto in questi anni pur non avendo Rsu in azienda. Questa elezioni rappresenta un chiaro riconoscimento della fiducia dei lavoratori nei confronti dell’UGL. Adesso, ancora più di prima avremo il compito di ascoltare le esigenze dei lavoratori e di affrontare le problematiche esistenti, promuovendo un ambiente di lavoro più sano e sicuro».

A congratularsi per l’elezione Rsu in Acciaierie Sicilia è anche il segretario territoriale dell’Ugl Catania Giovanni Musumeci che augura un buon lavoro a Santi Rannisi e si congratula con Mazzeo e la Federazione per il risultato ottenuto.

«Questo successo – afferma Musumeci – è il frutto di un impegno costante, della credibilità, serietà e affidabilità dimostrata negli anni. È la prova tangibile che il nostro metodo di lavoro, fondato sull’etica, il rispetto per i lavoratori e un approccio costruttivo nei confronti dell’azienda, viene riconosciuto e premiato».