Agevolazioni sulla Tari rifiuti. Sono le ultime ore per la presentazione al Comune delle istanze degli aventi diritto. Si rammenta che la civica amministrazione ha stabilito per il calcolo della Tari, di “”non considerare quale componente del nucleo familiare chi è domiciliato altrove””. Richieste da presentare al Comune entro il 20 marzo. Entro la stessa data, inoltre, si possono inoltrare istanze all’Ente di agevolazioni – ovvero riduzione della Tari rifiuti del 30 per cento – per i diversamente abili e anziani oltre i 75 anni.

Giovanni Blanda