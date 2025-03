La Camera di Commercio di Agrigento ha indetto, per l’anno scolastico 2024/2025, un concorso aperto agli alunni delle ultime classi delle scuole primarie e secondarie d’Italia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV – Ambito Territoriale di Agrigento.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità intesa quale valore fondamentale del cittadino attraverso la realizzazione di un elaborato grafico–pittorico che rappresenti il tema della legalità con riferimento alla cultura digitale ed ambientale.

“ Il tema scelto per questa edizione – sottolinea il Commissario Straordinario della CCIAA di Agrigento Giuseppe Termine – verte su due ambiti di grande attualità quali quello digitale e ambientale, fondamentali per una crescita sostenibile del territorio. Il messaggio che traferiamo alle studentesse e agli studenti coinvolti è quello che senza cultura non c’è legalità. La scelta di estendere il concorso agli studenti di tutti gli istituti d’Italia è stata dettata dal successo delle ultime edizioni che hanno fatto registrare una sempre maggiore partecipazione e grande interesse da parte di istituti scolastici di ogni parte del Paese. Il Premio, che si inquadra in un più ampio contesto di collaborazione tra la CCIAA di Agrigento e il mondo della scuola – aggiunge il Commissario Termine – gode del coinvolgimento delle massime Istituzioni locali e rappresenta un’occasione di straordinario valore per chi considera la cultura della legalità quale precondizione essenziale per la crescita economica e sociale del territorio”.

L’oggetto del concorso prevede la realizzazione di un elaborato grafico-pittorico che rappresenti il rispetto della legalità nell’impresa con particolare attenzione alla sicurezza informatica e alla sostenibilità ambientale.

Gli elaborato dovranno pervenire alla Camera di commercio di Agrigento entro il 4 aprile 2025.