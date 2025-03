La scultura realizzata dal maestro Vincenzo Greco, donata alla città di Ravanusa dalla famiglia Giuliana in memoria dell’Ing. Mario Giuliana, esposta in anteprima presso il Palacongressi di Agrigento. Durante l’evento, l’ annuncio che l’opera sarà successivamente collocata a Ravanusa, invitando turisti e visitatori a recarsi nella nostra città nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno della Cultura.

Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”Un’occasione importante per valorizzare il nostro patrimonio artistico e promuovere sempre più Ravanusa come meta culturale””.

Giovanni Blanda